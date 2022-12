Yashin | l' oppositore russo anti - Putin condannato a otto anni e mezzo | aveva condannato i crimini di Bucha

si unisce a un piccolo gruppo di altri eminenti dissidenti che sono stati imprigionati per ... Anche Vladimir Kara - Murza, un altro, è stato accusato di aver diffuso false ..."Non è desiderabile diffamare una decisione della corte, gli imputati hanno diritti, per esempiopotrebbe fare ricorso. Ma sono certo che i suoi avvocati sanno cosa fare", ha aggiunto il ...Ha risposto con un sorriso ai fotografi nel tribunale distrettuale Meshchansky di Mosca. Perché la condanna a otto anni e mezzo da parte del regime di Putin la ritiene una ...Putin non ha voluto commentare la condanna di Ilya Yashin a otto anni e sei mesi di carcere per aver parlato degli abusi commessi dalle forze militari russe a Bucha ...