Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2022 ore 16 | 30

(Di venerdì 9 dicembre 2022)DEL 9 DICEMBREORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’AUTOSTRADA A1 DOVE E’ AVVENUTO UN INCIDENTE TRA UN VEICOLO E UN MEZZO PESANTE. AL MOMENTO CI SONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO PASSIAMO AL TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER IL TRAFFICO IN USCITA DACHIUSA PER LAVORI VIA DI TRIGORIA TRA IL BIVIO PER LA VIA PONTINA E L’INCROCIO CON VIA ...