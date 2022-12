Unfair play bianconero | la Juventus non rispetta i vincoli di bilancio Uefa

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Una media di 32 minuti giocati in 19 presenze in campionato con la maglia del Barcellona, una ammonizione, nessun gol, nessun assist. Non va meglio in Champions League, dove resta in campo un po’ in più (61 minuti in media) ma il bottino in fase realizzativa resta lo stesso: nulla di nulla. Come è allora possibile che un calciatore come Miralem Pjanic, nell’estate 2020, sia stato pagato 60 milioni di euro – più bonus – dal club spagnolo alla? Il bosniaco aveva ancora un valore residuo di 13,1 milioni suldei bianconeri, che a loro volta in quell’operazione presero dal Barcellona Arthur Melo, pagandolo 70 milioni: in totale il movimento di denaro da Torino in direzione Spagna fu di “soli” 10 milioni, ma entrambe le società poterono dichiarare un surplus plurimilionario sulle rispettive cessioni. È quello che in gergo sportivo si ...

TUTTO mercato WEB

It would benot to recognize objective concerns, the barriers to be overcome. But politics (... Calenda wants Gentiloni as future president Everyone is keeping the cards well hidden toin ...La pagina, infatti, scrive: Napoli, rubata l'auto di Kvaratskhelia. Per essere sicuri che non se ne vada. Una frecciatina ai grandi del Napoli che hanno lasciato (o dovuto lasciare) la ... Il Romanista apre senza mezzi termini sulla Juventus: "UnFair Play" Una media di 32 minuti giocati in 19 presenze in campionato con la maglia del Barcellona, una ammonizione, nessun gol, nessun assist. Non va meglio in Champions League, dove resta in campo un po’ in ...Il Romanista apre senza mezzi termini sulla Juventus: 'UnFair Play' 'UnFair Play' è il titolo scelto da Il Romanista per la prima pagina di oggi, riferito alla bufera che sta investendo la Juventus. D ...