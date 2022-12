Ultime Notizie Roma del 09-12-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Croazia ha battuto Brasile 5A 342 ai rigori e va in semifinale sta iniziando Olanda Argentina in piena fase calda del percorso per vincere la Coppa del Mondo il più grande impianto siderurgico ungherese il d’un aperti per me molto probabilmente definitivamente due altoforni si sono Infatti Fermati già novembre ha detto che la Carbonifera e se non partiranno fra poco non sarà più possibile farlo fisicamente dicono gli esperti per rimanere in piedi ci servirebbe un aiuto immediato dello stato di 12 miliardi ha detto è il vice direttore generale Russo iduna perda la privatizzazione nel 2004 è di proprietà di un gruppo ucraino Poi passato sotto il controllo Russo a causa della guerra in corso nessuno dei proprietari in grado di salvare l’impianto ungherese e non vuoi salvarlo ...