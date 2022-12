Ultime Notizie – Elton John esce da Twitter | “Mi rattrista la disinformazione che fa”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Per tutta la vita ho cercato di usare la musica per unire le persone. Eppure mivedere come lavenga ora utilizzata per dividere il nostro mondo. Ho deciso di non utilizzare più, dato il loro recente cambiamento di politica che consentirà alladi prosperare senza controllo”. Il clamoroso annuncio è diche, proprio attraverso un post su, comunica la sua volontà di uscire dal social acquisito recentemente dal magnate Elon Musk. La pop star britannica esprime così un palese dissenso sulla ‘linea editoriale’ scelta dal nuovo proprietario di, inserendosi nella lista dei vip hollywoodiani che, in un modo o nell’altro, contestano la rivoluzione di Musk nella gestione del social ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...La Budweiser sembra aver capito il messaggio e leriportano un cambio di approccio della multinazionale. In una dichiarazione l'azienda ha fatto sapere: ' Sono stati presi e ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, Casa Bianca annuncia aiuti militari per altri 275 mln di dollari. ... E' tutto pronto a Sestriere per il ritorno della Coppa del mondo. La pista Kandhar G. A. Agnelli domani ospiterà il gigante che apre la due giorni di gare che vedrà domenica uno slalom speciale. La pi ...Tutto ciò che riguarda la vita dei reali inglesi ha sempre destato l’interesse sia del pubblico che della stampa, sempre pronta a rivelare scoop e retroscena (veri o presunti) su quanto accade tra le ...