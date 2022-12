Putin | taglieremo produzione petrolio se price cap

RaiNews

La Russia minaccia di tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, riporta la Tass. ....russa per paralizzare ulteriormente i bancomat di' - e nuovi controlli e restrizioni all'export. Focus specifico sui droni iraniani che Mosca usa per l'offensiva in Ucraina. 'l'... Putin: "La guerra sarà lunga. La Russia è pronta a difendersi con ogni mezzo" La Russia minaccia di tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riporta ...A quattro mesi e mezzo dall'inizio dell'invasione il messaggio al mondo è inequivocabile: siamo ancora all'inizio ...