“Odio il Natale” | una corsa contro il tempo per trovare l’amore

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Commedia sentimentale dall’atmosfera natalizia, suddivisa in sei episodi e con una protagonista, trentenne e single, tanto avvenente quanto insicura. Un tunnel già visto, ma scacciapensieri

... in occasione dello speciale CONCERTO DI"Canzoni per renderci migliori" della CPM Ultra Pop ... L'Audioteca installata a San Patrignano, prende spunto dal progetto CO2 "Controllare l'" che, ...Dov'è stata girata la serie NetflixilTutte le location che hanno fatto da sfondo allo show natalizio con Pilar ...Odio il Natale con Pilar Fogliati è una serie furbetta che risulterà gradevole per chi ama i cliché di stagione, oltre a quelli sentimentali ...Dov'è stata girata la serie Netflix Odio il Natale Tutte le location che hanno fatto da sfondo allo show natalizio con Pilar Fogliati.