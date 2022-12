Migranti | porto sicuro per le due navi ong con 500 persone a bordo - Cronaca - quotidiano net

Via libera alla Geo Barents di sbarcare a Salerno, mentre alla Humanity 1 hanno assegnato ildi Bari. Berlino: 'Accolti i primi 164 richiedenti asilo ...Per la Humanity 1, che ha a bordo 261, sarebeb stato deciso ildi Bari. Stamani Sos Humanity ha raccontato che "mentre la mattina del 6 dicembre l'equipaggio effettuava un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...