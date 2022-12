La riforma della giustizia per ora serve soprattutto a tenere insieme la destra

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il ministro Carlo Nordio sembra intenzionato a mettere mano ad alcuni temi giuridici, come l’obbligatorietà dell’azione penale, l’uso delle intercettazioni e la separazione delle carriere. Temi delicati che riaprono lo scontro con i magistrati. Leggi

... certamente in ottemperanza alla volontà del presidente De Gasperi di essere costantemente informato sui tanti e delicati temiagraria . Unache potrà avvenire solo "a stralci", ...... dal settore sportivo - per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi - alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante'. Il presidenteLega Serie A è ...Le lettere tra presidente del Consiglio e ministro dell’Agricoltura gettano luce sulla stagione di lotta tra Dc, socialcomunisti e destra. Emerge un futuro Capo dello Stato attento al laburismo ...Nordio come Nerone: abbiamo letto anche questa enormità fra i commenti sulla riforma della giustizia annunciata dal Guardasigilli, che sarebbe ...