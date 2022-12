Il ct Santos difende Ronaldo | Non è vero che voleva abbandonare il Portogallo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ore 16,30 - L'allenatore dei lusitano non chiarisce se CR7 sarà in campo contro il Marocco ma prova a spegnere le polemiche Il comportamento die il suo ruolo nelrestano al centro delle polemiche e non solo tra i portoghesi. Alla vigilia della sfida di quarto di finale contro il Marocco ha preso la parola il ct Fernando: "non era contento della panchina? Gli ho spiegato perché non avrebbe giocato. Non era contento, è abituato a essere titolare e mi ha chiesto se fossi sicuro che era buona idea. Ma è stata una conversazione normale"

Adnkronos

Così il ct del Portogallo FernandoCristiano Ronaldo nel mirino della critica dopo l'esclusione dall'11 titolare nel match con la Svizzera, valido per gli ottavi di finale del mondiale ...GEORGINA RODRIGUEZRONALDO: 'PECCATO NON AVER VISTO IL MIGLIOR CALCIATORE DEL MONDO PER 90 MINUTI' Estratto da www.repubblica.it Il 70 per cento dei portoghesi aveva chiesto al ct, ... Mondiali 2022, Portogallo difende Ronaldo: "Lasciatelo in pace" (Adnkronos) - “È diventata ormai una moda attaccare Ronaldo. Eppure lui era quello che ha tifato più di tutti dalla panchina: ha esultato per tutti i gol. Lasciatelo in pace”. Così il ct del Portogall ...Doha, 9 dic. Adnkronos) – “È diventata ormai una moda attaccarlo. Eppure lui era quello che ha tifato più di tutti dalla panchina: ha esultato per tutti i gol.