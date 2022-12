Frosinone Visita del Generale di Divisione Antonio de Vita | Comandante della Legione Carabinieri Lazio | al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone

ilmessaggero.it

Il Generale di Divisione Antonio de VITA, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, si è recato questa mattina presso il Comando Provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione ...Visita del generale di divisione Antonio de Vita, comandante della legione carabinieri Lazio, al comando provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione ...