Daniele e Attilio si scagliano contro Antonella | scoppia la lite nella notte | “Hai rotto a tutti”

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Fiordelisi non si ferma un attimo, è certamente la gieffina che ‘lavora’ di piùcasa del GF Vip. Dopo aver litigato furiosamente con Oriana, ieril’influencer ha discusso anche conDal Moro eRomita. Tutto è cominciato quando la gieffina ha fatto degli appelli al pubblico perché facesse uscire“Pubblico votate Charlie come preferito vi prego, fuori. Dobbiamo sperare che esca, fuori lui così prendiamo il suo armadio e prendiamo le sue due ante. No io sono serie non scherzo. Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di?”. Romita non l’ha presa bene ed è sbottato: “Senti adesso cominci a rompermi i cog***i. ...