Wonder Woman 3 non farà più parte del DCU?

(Di giovedì 8 dicembre 2022)3 di Patty Jenkins sembra non essere più una priorità per il: lo hanno riferito molteplici fonti a The Hollywood Reporter. James Gunn e Peter Safran avrebbero dato la notizia alla cineasta, dicendole che il progetto – così come si presenta – non si adatta ai nuovi piani degli Studios (ancora in fase di definizione). La Jenkins ha diretto e co-scritto i due film precedenti di, interpretati da Gal Gadot e usciti nel 2017 e nel 2020. Non è stata presa alcuna decisione sulle prossime mosse. Sebbene i costi non siano un fattore determinante – gli addetti ai lavori sostengono che i DC Studios non avranno restrizioni finanziarie troppo onerose – lo studio potrebbe finire per risparmiare decine di milioni di dollari rinunciando alla realizzazione del terzo capitolo. Secondo le ...

La nuova guida dell'universo DC alla Warner Bros potrebbe aver iniziato a prendere decisioni difficili, e la cancellazione del3 potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. Ma veniamo ai fatti. Secondo un report del The Hollywood Reporter , infatti, Patty Jenkins nei giorni scorsi avrebbe presentato il ...Dopo la cancellazione dii fan si interrogano sul futuro dell'atteso sequel di The Batman di Robert Pattinson e Matt ...New heads of DC Studios at Warner Bros reportedly axe third installment of franchise, day after Gadot tweets about the superhero's 'next chapter'