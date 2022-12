Wilma Goich sbotta verso un gruppo di vipponi | “Io adesso me ne vado”

(Di giovedì 8 dicembre 2022)contro iper lo scarso impegno nelle prove della performance: ecco cos’è accaduto in Casanelle ultime ore è rimasta delusa dall’atteggiamento di alcunidel suodurante le prove della performance che stanno preparando. Sabato sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Idivisi in due gruppi stupiranno i telespettatori con due performance. Leggi anche –> miriana trevisan ecco chi avrebbe potuto vincere il gf vip La gieffinastanca di vedere la disattenzione deinel preparare l’esibizionecontro il suo: “Cioè io ...

Sarah emozionata per il messaggio anonimo In cucina, davanti a, Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Sarah ha esclamato: La cantante, sorpresa, ha risposto: ' Che carino '. Quasi tutti, ...... che ha dovuto fare i conti con un serio malore per il quale è stato immediatamente soccorso dai suoi compagni Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti e. I crampi addominali si sono protratti ...Le prove natalizie hanno generato delle tensioni nella Casa del GF Vip. Daniele spiffera a Micol che Sarah e Antonella sparlano di lei ...Le prove per lo spettacolo di sabato sera iniziano a creare non pochi attriti. Se il gruppo che balla e canta sulle note di “I will follow him” prosegue l'esercitazione in tranquillità, il gruppo che ...