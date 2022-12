Sta crollando Gas | qui cambia tutto | panico-gelo | cosa accadrà

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo aver toccato un massimo degli ultimi due mesi a 159/MWh, i prezzi del gas sono scesi sensibilmente (138) ma si mantengono ben al di sopra del minimo toccato lo scorso 11 novembre (97,8). Come si spiega questo nuovo rialzo? Innanzicon il fattore climatico, dato che i momenti rialzisti sono coincisi prevalentemente con l'abbassamento delle temperature che ha interessato tutta Europa. Di conseguenza è aumentata la domanda di riscaldamento e sono diminuite le scorte, quindi rientra nella logica del mercato il rincaro dei prezzi a cui stiamo assistendo. Per le prossime due settimane sono attese temperature ancora più rigide: secondo i modelli previsionali, gran parte dell'Europa dovrà fare i conti con una perturbazione artica, con Regno Unito e paesi nordici che saranno quelli più colpiti. Le riserve di gas sono comunque più piene del normale e le grandi ...

VICE Italia

Tutto ciò mentreil mondo appeso sull'orlo di una terza guerra mondiale! Bisogna ricordare che il poeta Tonino Guerra, che sempre cantava le bellezze della Valmarecchia, suggeriva per ...Tutto ciò mentreil mondo appeso sull'orlo di una terza guerra mondiale! Bisogna ricordare che il poeta Tonino Guerra, che sempre cantava le bellezze della Valmarecchia, suggeriva per ... Il monopolio di Facebook sta crollando sotto i nostri occhi La frana si è verificata sulla strada che collega Masnago a Casbeno ed è stata transennata in un solo senso di marcia (immagine di repertorio) ...Alessandro Guastoni era appassionato di ricerca sul campo Si era calato in una grotta alla ricerca di minerali nella parte lecchese del lago di Como. Ma poi è rimasto intrappolato nel sottosuolo, trav ...