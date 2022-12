Milan | Ziyech in prestito

E non è un segreto che nell'idea delci sia sempre l'obiettivo di rinforzare la fascia destra . In estate, Maldini e Massara ci avevano provato con Hakim. Aver utilizzato gran parte del ...Il Marocco è una squadra cosmopolita, perché gente come Bounou, Saiss, Hakimi, Amrabat,, ... Forse gli conviene pensare che, se alha tanti amici che lo conoscono e gli perdonano certe cose,...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Prestito con diritto di riscatto per il marocchino del Chelsea: affare da 15 milioni. Rinnovo di Rafa, c'è fiducia ...