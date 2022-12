Meno aerei e più treni. Cosa sta cambiando in Francia e in Europa

, sostituiti dai treni Parigi ha chiesto di cancellare tre tratte aree di corto raggio per risparmiare le emissioni di Co2. Per non creare disagi ai viaggiatori e far venirun servizio ......allontaneranno oltre i confini della propria Regione di residenza e sei su dieci limiteranno a... Il Codacons lancia invece l'allarme rincari, dal costo dei bigliettiai ristoranti, dagli ...Al giorno d’oggi siamo abituati ad usare il telefono 24 ore su 24 quindi una delle poche occasioni in cui non è possibile poter chiamare o mandare messaggi è quando si è in aereo. Ma dal 2023 questo p ...Stop agli aerei sulle tratte interne che si possono coprire con un viaggio in treno di una durata inferiore alle due ore e mezzo. Il via libera della Commissione europea alla legge francese che taglia ...