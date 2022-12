(Di giovedì 8 dicembre 2022) Prendono forma i correttivi del Governo. Nella sua versione definitiva ladovrebbe affidare ai primi cittadini la scelta se stralciare o meno le vecchie. Verso l'aumento a 8.000 euro della decontribuzione per le assunzioni degli under 36

Il Sole 24 ORE

Proporre una soluzione del genere dovrebbe comportare la necessità di operare sulla, ... Altro stralcio delle cartelle: cosa sapere sulla nuova...per qualcuno niente agevolazione anche sotto i 1.000 euro se il Comune non è in accordo Una... Del pacchetto di sanatoria delle cartelle esattoriali che comprende anche ladelle ... Manovra, su rottamazione delle multe ultima parola ai sindaci Prendono forma i correttivi del Governo. Nella sua versione definitiva la manovra dovrebbe affidare ai primi cittadini la scelta se stralciare o meno le vecchie multe. Verso l'aumento a 8.000 euro del ...Per le cartelle cancellate fino al 2015 stanno per avviarsi alcune novità molto importanti che di fatto rendono meno facile la sanatoria.