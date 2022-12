Malore per Antonino Spinalbese nella notte | panico e paura nella Casa | centra la sua malattia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) C’è stato un grande spaventodel GFVip questa. Protagonista dell’episodioSpianlbese che purtroppo non si è sentito bene. Il concorrente, noto per la sua love story con la Rodriguez, ha avuto unapiù spiata d’Italia. Il 27enne ha dovuto fare i conti con dei forti crampi addominali, che l’hanno L'articolo proviene da KontroKultura.

LA NAZIONE

Erano le prime ore dell'8 dicembre 2014 quando Mango veniva stroncato da un infarto. Ilaveva colpito il cantante la notte del 7 dicembre, proprio mentre si stava esibendo al ...i tentativi...Inutili i tempestivi soccorsi dei sanitari dell'ospedale San Bassiano che, giunti con ambulanza e automedica, hanno fatto l'impossibilesalvare la vita a Franco Biliato , celibe, residente in via ... Muore a Capalbio per un malore davanti al compagno Allarme ieri mattina nella zona di San Pellegrino alla comunità degli Elfi, dove una donna si è sentita male ed è stata soccorssa. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del Fuoco della sede C ...CITTADELLA - Minuti di grande apprensione ieri mattina - 7 dicembre - a Laghi, frazione di Cittadella. Un alunno della scuola primaria “Don Giuseppe Lago” verso le 11,15 ha avuto ...