LIVE Pattinaggio artistico | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | Daniel Grassl comincia l’avventura con il programma corto

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDELLE COPPIE DINELDIDALLE 19.29 20.27è l’unico pattinatore europeo dei sei concorrenti in gara. Quattro di questi vengono dal Giappone (Shun Sato, Sota Yamamoto, Kao Miura e Shoma Uno), uno invece dagli Stati Uniti (Ilia Malinin). 20.23dovrebbe presentare unconservativo, con un solo quadruplo. Sarà fondamentale per l’azzurro cercare di essere il più pulito possibile per rimanere agganciato al treno del podio, per poi puntare forte sul libero di sabato. 20.19 Prima volta storica per l’Italia che si presenta per la prima volta di sempre ...