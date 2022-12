Ivan Zazzaroni | Giornalista | Modello? Il Napoli di De Laurentiis

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Su SportFlash24, il Direttore Luigi Gallucci intervista il noto(prima firma dello storico quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio”. Partiamo subito con l’argomento più amaro. Negli ultimi 8 anni la nostra Nazionale ha fallito 2 qualificazioni consecutive alle fasi finali della Coppa del Mondo: una sequenza mai registratasi prima nello Stivale. Come si può venir fuori, secondo lei, da questa situazione? “Le eliminazioni sono il termometro del nostro calcio. Se siamo fuori dal Mondiale, è perché non ne siamo all’altezza. In questa fase non abbiamo un sistema efficiente e, laddove non riescono a incidere fortemente il talento individuale e il fattore motivazionale, restiamo in balia degli episodi, vedasi, ad esempio, i rigori tirati benissimo ai campionati europei, nell’estate 2021, e malissimo pochi mesi ...