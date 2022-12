Il Rinascimento di Lancia parte dal design e guarda a un futuro 100% elettrico

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Stellantis fa sul serio per il rilancio del suo brand italiano: la nuovasi assicura un solido piano industriale finanziato per 10 anni, tre nuovi modelli già confermati e un look rivoluzionato, dal logo all’identità di marca

... Cinzia Torraco, l'assessore comunale al turismo, Ersilia, e la presidente del Comitato ... con la seguente motivazione: "Da una donna del, l'autrice trae linfa per intrecciare ...La Giostra Cavalleresca di Sulmona (L'Aquila) siora in una nuova vita tutta contemporanea. "... Prepariamoci dunque a entrare nel. A vedere a un passo da noi cavalieri che svettano ...Fino al 1600 si teneva due volte l’anno. Poi un vuoto di secoli fino alla sua rinascita in versione moderna, nel 1995. La Giostra Cavalleresca di Sulmona (L’Aquila) si lancia ora in una nuova vita tut ...Recensione della mostra “Bosch e un altro Rinascimento”, a cura di Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades e Claudio Salsi (a Milano, Palazzo Reale, dal 9 novembre 2022 al 12 marzo 2023).