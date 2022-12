Gli anarchici greci rivendicano l’attacco all’auto di Susanna Schlein

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lo scorso 2 dicembre,, la sorella della fresca di candidatura alla segreteria del Pd Elly, è stata vittima di un attentato ad Atene. O meglio: ad essere incendiata è stata l’auto del primo Consigliere diplomatico all’ambasciata italiana. Oggi a rivendicareè stato un gruppo di, che si è autodefinito “Il Carlo Giuliani Revenge Nuclei” e che ha affermato di aver agito a “sostegno di un anarchico italiano in carcere in sciopero della fame da ottobre”. Glihanno fatto riferimento ad Alfredo Cospito, in carcere per aver gambizzato nel 2012 Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare. “Compagno, non importa quanto si sforzino di seppellirti – hanno scritto gli– non ti dimenticheremo mai”. La ...