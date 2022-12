Francia | Macron | dal 2023 preservativi gratis per giovani

Agenzia ANSA

AGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che vi sarà un accesso gratuito ai preservativi in farmacia per i giovani fra 18 e 25 anni a partire dal primo gennaio 2023. 'In farmacia il preservativo sarà gratuito per la gioventù', ha dichiarato il presidente.