Forte | “Felice per il gol | i fischi mi caricano Ora riprendiamoci il Vigorito”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFinalmente Francesco. Lo ‘Squalo’ è tornato a gonfiare la rete dopo oltre tre mesi regalando tre punti pesantissimi al Benevento nella trasferta del Tardini di Parma. Le parole dell’attaccante nel post-gara: Gol – “Per noi attaccanti il gol è tutto, ma la cosa più importante è aver dato una mano ai miei compagni. Siamo una squadra, il calcio purtroppo è così e la stagione si è complicata. Dobbiamo pensare a salvarci, è vero, ma siamo una squadra importante e le squadre sono tutte lì”. Prestazione – “Sono contento per me ma anche per il mister. E’ stato un bel gol, abbiamo preparato la partita benissimo. Se il primo tempo finiva 2-0 per noi nessuno poteva recriminare. Dobbiamo pensare subito al Cittadella, non abbiamo tempo per festeggiare”. Critiche – “Quando vengo criticato riesco a dare il meglio di me, trovo ...