F1 | Toto Wolff punge Mattia Binotto | “È rimasto team principal più a lungo di quanto pensassi Verrà in Mercedes? No…”

Tra le possibili opzioni c'era anche la Mercedes ma a sbarrare la strada a Binotto ci ha pensato, attuale team principal della Stella, che in un'intervista a Beyond The Grid, il podcast ...Intervistato dal podcast ufficiale della F1, Beyond The Grid , il boss della Mercedesha ironizzato proprio su questa situazione, sottolineando come ' se sei il capo della Ferrari, la cosa ...Approfondiamo insieme la conoscenza del giovane pilota Mercedes, George Russell: tra soprannomi e aneddoti simpatici ...La Formula 1 ha confermato che Zandvoort continuerà a ospitare il Gran Premio d'Olanda e rimarrà in calendario per almeno altri tre anni dopo aver firmato un'estensione del contratto.