ASCOLTITV 8 DICEMBRE 2022 | DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA | INCASTRATI | MATANO VS D’URSO | L’OMAGGIO DEL PAPA ALL’IMMACOLATA

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ASCOLTI TV 8· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xA Sua Immagine – xSanta Messa + Angelus – xÈ Sempre Mezzogiorno! Menù – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno Più – xOggi è un Altro Giorno Più – xOmaggio del– xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità: Sfida al Campione – xTg1 – xSoliti Ignoti – xdue– x x x xPorta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News Life – xMattino 5 News Life – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Magia del Natale – x (x + x)Grande Fratello Vip – xUn Altro Domani – xPres. ...

Ascolti TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 52022, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua ventesima puntata trasmessa in ... #IlCircolodeiMondiali crolla al 9.7% #pic.... moglie del calciatore Paolo Rossi, scomparso nel2020, per presentare il film 'E' stato ... la Nazionale di Pallavolo trionfa in prime time https://t.co/MIK0B9qHpO #BlogTivvu.com (@...Torna, su Raiuno, il ciclo di Purché finisca bene, fiction che raccontano l’Italia di oggi con la lente della commedia sentimentale, con personaggi alle prese con situazioni più o meno insolite ma -co ...I dati auditel di mercoledì 7 dicembre: Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone, batte tutti totalizzando lo share maggiore. Male Rai1 ...