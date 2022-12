Ascolti tv | dati Auditel di mercoledì 7 dicembre | Incastrati domina la serata | flop di Rai1 Bene Malgioglio

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 7 dicembre: Canale 5 domina su tutti. Di seguito idella prima serata con il numero dei telespettatori e ...La conduttrice di "Che c'è di nuovo" di recente è oggetto di numerose polemiche inerenti i... Così per cercare di salire la china degli, la D'Amico ce la sta mettendo tutta. Basti pensare ...Meloni ha dimostrato proattività, ora serve ascoltare gli operati per evitare perdita di imprenditori ... alcuni ruoli e aprendo così anche alle grosse banche che vogliono dare un servizio più ...La prima parte del film Incastrati con Ficarra e Picone è il programma più visto ieri sera, 7 dicembre ma... Continua il mare agitato degli ascolti tv a causa dei Mondiali di Qatar 2022. Come molti di ...