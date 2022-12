(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ostia – “Ancora un passo avanti per un migliore trasporto pubblico su gomma nelX. La712, per agevolare gli spostamenti di una più vasta platea di fruitori del mezzo pubblico, modificherà il suo/itinerario e il capodi attestamento in Viale Ortolani/Via Saponara nel territorio di Acilia adiacente la rimessa dell’azienda di Trasporto Pubblico Locale ATAC di Roma Capitale e nel territorio EUR alla Stazione della metro B Eur Fermi”. Lo dichiara in una nota stampa Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione III Lavori Pubblici e Mobilità delX relatore della risoluzione approvata. “Questa mattina, 07 dicembre 2022, – spiega Di Matteo – il Consiglio municipale di Roma Capitale ha approvato la risoluzione concernente la modifica dell’itinerario del bus 712 e ...

Il Faro online

...non sono in grado di essere incon le necessità del nostro percorso. Abbiamo bisogno dei territori e dei Municipi perché da soli non andiamo da nessuna parte" . La Consigliera del IV...... immaginato in queste settimane e ideato, incon quanto sviluppato nel corso del 2022, come ... Stamattina aldi Procida le bandiere istituzionali sono state segnate col nero: il drappo ... X Municipio, la Linea bus 712 avrà un nuovo percorso e un nuovo capolinea Il presidente Colnaghi invita la cittadinanza a partecipare, il centrodestra attacca: "Inaccettabile usare canali istituzionali". La replica: "Difendere l'ospedale è dovere di tutti" ...La Francia accusa l'Italia di disumanità verso i migranti e di violare le norme europee, ma intanto il governo di Macron respinge gli arrivi alla frontiera italiana e sgombera campi irregolari ...