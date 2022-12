X Factor 2023 | i finalisti e gli ospiti dell’ultimo appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In onda domani sera alle 21.15 su Sky Sono rimasti in quattro a contendersi la vittoria finale di #XF2022: Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea. Saranno loro a gareggiare al Mediolanum Forum di Assago, per l’ultimo scontro di questa edizione.a giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Accanto ai quattro, in una situazione di equilibrio perfetto, i giudici di #XF2022, che arrivano a questa ultima notte con un concorrente a testa. Beatrice Quinta con Dargen D’Amico, LINDA con Fedez, SANTI FRANCESI con Rkomi e Tropea con Ambra Angiolini. A proclamare il vincitore di questa edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà Francesca Michielin, conduttrice di quest’anno.della finalissima sul palco del Mediolanum Forum saranno i Pinguini ...