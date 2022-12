The Keeper la leggenda di un portiere film su Rai 1 | trama | cast e finale della storia vera di Bert Trautmann

Quella raccontata in- La leggenda di un portiere è la storia vera di Bert Trautmann, soldato nazista diventato calciatore. Sono tante le storie incredibili che il calcio ci ha regalato. E non parliamo di ...Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 7 Dicembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:- La leggenda di un portiere, Una famiglia all'improvviso, Man on fire - Il fuoco della vendetta, La brava moglie, Potere assoluto, Sesso e potere, Il mondo perduto: Jurassic Park, ...The Keeper - La leggenda di un portiere andrà in onda stasera mercoledì 7 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Ecco qualche dettaglio sulla trama e sul cast di questa straordinaria storia vera.The Keeper - La leggenda di un portiere andrà in onda stasera - 07 dicembre -, su Rai 1, alle 21:215 circa. Ecco qualche dettaglio sulla trama e sul cast di questa straordinaria storia vera.