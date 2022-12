Ruiu | 'Sotto l'albero c'è De Ketelaere | conta l'ingaggio e non il cartellino! E sul mercato'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Più che acquisti o rinforzi che molto probabilmente non arriveranno,l’di Natale e in previsione del nuovo anno i...

Secolo d'Italia

"Risorse che potrebbero essere trasferite alla Tossilo Spa ancheforma di prestito " ha ... sindaco di Villanova Monteleone e coordinatore dei Distretti del Cibo della Sardegna, e Michele, ......il muro in difesa lottando con tenacia su ogni pallone (10 rimbalzi totali per Negri a fine partita) e affidandosi in attacco alla buona vena di(11 punti con 3 triple) e ai canestri dadi ... Femministe vandalizzano la sede di Pro Vita. Ruiu: "Un attacco che fomenta la violenza contro le donne"