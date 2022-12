Putin agita di nuovo lo spettro nucleare

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirha definito l’arsenalerusso un “fattore di deterrenza” nei conflitti, avvertendo che la minaccia di una guerranel mondo è in aumento. Lo ha fatto durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani rispondendo a una domanda di Svetlana Makovetskaya, membro del Consiglio stesso. Il presidente ha ribadito che la Russia difenderà se stessa e i suoi alleati “con tutti i mezzi che abbiamo, se necessario”, e ha poi accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di essere i primi a minacciare l’uso del. A proposito delle armi atomiche russe ha detto: “Non le agitiamo come una clava in giro per il mondo, ma naturalmente teniamo in conto il fatto che ci sono. (…) Questo è naturalmente un fattore di deterrenza, non provoca ...