Promossi e bocciati del GF VIP 7 secondo Miriana Trevisan | “Inizio zoppicante”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è stata una delle protagoniste dell’edizione passata del Grande Fratello Vip e ancora oggi in tanti la seguono e lei stessa sta guardando con grande attenzione la nuova edizione. Stasera è stata ospite di Casa Pipol, il format creato da Gabriele Parpiglia, dove ha rivelato tutto quello che pensa sul reality show. “Quest’anno è iniziato un pochinofacendo delle gaffe molto pesanti per quanto riguarda la società. Forse su questo sono buonista e rompipallista ci vuole sempre un minimo di responsabilità verso chi ci guarda perché ci sono diverse età”. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’opinione su Antonella Fiordelisi: “Poteva meritare la vittoria ma gli è sfuggita di mano per un atteggiamento sbagliato” L’ex vippona un tempo tifava per Antonella Fiordelisi, ma è rimasta ...

Il Milanista

...con i loro giudizi In fondo viene premiato anche un giocatore a caccia di riscatto- GLI ...arrivare però i Pacers potrebbero continuare ad approfittarne accumulando successi- I ......con i loro giudizi In fondo viene premiato anche un giocatore a caccia di riscatto- GLI ...arrivare però i Pacers potrebbero continuare ad approfittarne accumulando successi- I ... Milan, il bilancio della Serie A ai Mondiali. Promossi e bocciati I rodigini: "Manca un sistema di comunicazione ufficiale, il turista non sa come orientarsi nella nostra città" ...A quasi dieci giorni dalla finale un breve riassunto di alcuni nomi della Serie A che stanno lasciando il segno in questo Mondiale in Qatar ...