Prima della Scala 2022 oggi in tv | canale | orario e dove vederla

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), mercoledì 7 dicembre, verrà inaugurata la Stagione/2023 del Teatro allacon Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij per l’occasione diretto da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten e con protagonista Ildar Abdrazakov. L’opera verrà introdotta da Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, saranno presenti personalità illustri come il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il PresidenteCommissione europea Ursula von der Leyen. Sarà possibile seguire lain diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 17.45, ma sarà visibile anche su Raiplay e ascoltabile su ...

... allastagione nella scuderia di Brackley, è emerso il valore di , autore di una stagione di assoluto livello con lavittoria in e unica stagionaleMercedes in un mondiale che l'ha ...'Siamo stati spazzati via' Visibilità ridotta Secondo unaricostruzione, uno dei due treni ha ... ha attivato il protocollo stabilito per questo tipo di incidenti con la collaborazione...Berna, 07.12.2022 - La Confederazione ha sottoscritto contratti con Axpo, CKW e BKW. Su incarico della Confederazione, le tre aziende costituiranno, nell'abito di un pooling, una centrale elettrica di ...Mentre al Nord già da giorni si fa sentire il freddo, al Sud le condizioni meteo rimangono insolitamente miti, con temperature oltre la norma. Tuttavia le ultime proiezioni dei modelli previsionali su ...