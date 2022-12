(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Posso garantire competenza e esperienza" e garantisco anche rinnovamento. Non ho mai fatto parte delnazionale se non per sei. Abbiamo bisogno di una, una nuova classe. Non è un problema solo generazionale, abbiamo bisogno di dare il senso di un Pd rigenerato, un partito che deve far ritrovare l'orgoglio di poter dire voto Pd, sono iscritto al Pd". Lo ha detto Stefanoa 'Agorà', su Raitre.

La Svolta

Tutti orientati a ricucire coi 5 Stelle di Conte senza i cui voti non vincerannole elezioni, mentre consi sono al momento schierati il sindaco di Firenze Nardella (col quale farà un ...Non mi pare che aabbianochiesto chi ha dietro'. A prescindere dal genere, in molte sembrano non credere alla versione di Di Biase. Ultimo'ora: Pd: Bonaccini, 'mai stato nel gruppo dirigente se non per 6 mesi, serve svolta' Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Posso garantire competenza e esperienza" e garantisco anche rinnovamento. Non ho mai fatto parte del gruppo dirigente nazionale se non per sei mesi. Abbiamo bisogno di una..Elly Schlein, leggi Dario Franceschini A rilanciare il sospetto che la candidatura "indipendente" alla guida del Pd della vicepresidente ...