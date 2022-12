Manovra | Meloni ai sindacati | poche risorse | ma possibili modifiche Cgil e Uil confermano scioperi

Giornata importante sul percorso dellaeconomica che Giorgiachiede di accelerare. La premier ha incontrato questa mattina i capigruppo della maggioranza per concordare gli emendamenti, soprattutto sugli articoli che ...Dal canto suo,ha difeso l'impianto della, dicendo ai sindacati che 'spetta ai governi la responsabilità di fare delle scelte', perché 'se mettessimo in fila tutte le richieste, non ci ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 07-12-2022 alle 17:14 sul giornale del 08 dicembre 2022 - 6 letture ...Dopo il colloquio con la premier, Cgil e Uil confermano il giudizio negativo sulla legge di Bilancio e gli scioperi generali organizzati in diverse regioni. Sbarra (Cisl): "Ci sono criticità ma dal ...