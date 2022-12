Inter-Salisburgo in tv | data | orario e diretta streaming amichevole 2022

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tutto pronto a Malta, nella città di Paola, per la sfida, matchin vista del ritorno, nel 2023, del campionato di Serie A. Tante le assenze, ovviamente, ma i rimasti in casa nerazzurra vorrano darsi certamente da fare per non perdere l’allenamento. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 7 dicembre alle ore 16:00 e dovrebbe essere trasmessa insulla pagina Facebook dell’al costo di 3.50 euro. Sportface vi offrirà unatestuale del match. SportFace.

Alle ore 18 sarà la volta anche per Fiorentina erispettivamente contro i boliviani dell'Always Ready e gli austriaci del; alle ore 18:45 il Napoli si confronterà con i turhci dell'...La partita- RBdi Mercoledì 7 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole dei nerazzurri PAOLA - Mercoledì 7 dicembre ...Fischio d'inizio alle 18:00 per il match amichevole tra Inter e Salisburgo. Continua quindi la preparazione dei nerazzurri la sosta a causa dei Mondiali."Lukaku L'ho sentito, era deluso per l'eliminazione del Belgio perché è un Mondiale e perché tiene tanto alla sua Nazionale come all'Inter. Ha giocato 45 minuti, ha avuto tre occasioni, ci sono momen ...