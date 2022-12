Il cucchiaio | la novità di Hakimi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nel match di ieri vinto dal Marocco ai calci di rigore,ha calciato l’ultimo tiro dal dischetto facendo ilÉ stato l’ex interistaa firmare l’ultimo rigore della vittoria del Marocco sulla Spagna. Come Totti in Italia-Olanda o Pirlo in Italia-Inghilterra, ha inventato unnel momento più difficile. Un segno di grande coraggio, di assoluta sfrontatezza. Anche perché, a differenza degli esempi citati,non ha mai segnato un rigore in una partita, né con i club dove ha giocato e gioca, né con il suo Marocco che ora sogna la semifinale L'articolo proviene da Calcio News 24.