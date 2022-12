Emancipation – Oltre la libertà 2022 | la storia romanzata di Peter il Fustigato – Gordon

Tech Princess

A questo scatto si ispira il film "la libertà" in cui la superstar del cinema americano Will Smith interpreta Peter, un uomo nato schiavo che fugge dalla cattività grazie all'...Il film si è affermato come uno dei maggiori successi del 2022 ea godere del plauso quasi ...gli scatti dal trailer GUARDA LE FOTO Will Smith sul red carpet con la famiglia per '' IL ... Emancipation – Oltre la libertà: il film con Will Smith dal 9 dicembre su Apple TV+ A partire dal 9 dicembre, sarà disponibile su Apple TV+ Emancipation – Oltre la libertà, nuovo film di Antoine Fuqua con protagonista Will Smith. Di seguito, la sinossi del film: Emancipation – Oltre ...Emancipation, il nuovo atteso film con Will Smith tratto dalla ... cosa che ha portato il produttore a rilasciare una dichiarazione a mezzo del suo profilo Instagram. Oltre a scusarsi, McFarland ha ...