Conte “Non lasceremo indietro nessuno”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “E' stato emozionante assistere alla Prima della Scala proprio qui a Milano, all'Opera Cardinal Ferrari, tra chi è in difficoltà economica e lotta ogni giorno per non vedere calpestata la propria dignità. Gente che a parlar di Scala pensa a quella sociale – alla scala della propria vita, di cui spesso non riesce a salire neanche un gradino. Gente costretta a sbarcare il lunario giorno dopo giorno, dimenticata dalla Politica e dai suoi proclami.deve rimanere lontano dai riflettori e fuori dalla scena, non esistono cittadini di serie A e B. Noi non”. Così su Facebook il presidente del M5S Giuseppe. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

