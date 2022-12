Cisterna di gasolio travolta dalla piena del torrente a Grosseto | l’intervento rimozione dei Vigili del Fuoco

ilMetropolitano.it

Un episodio particolare ha interessato gli stessi Vigili del Fuoco, che hanno dovuto fare i conti con il ribaltamento di unache trasportava mille litri di: il veicolo è rimasto ...Ha tentato di attraversare il guado del torrente Gretano in piena, finendo per ribaltarsi. Il mezzo, unacon circa 1000 quintali di, si sarebbe capovolto su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ancorato l'autocisterna con un cavo d'acciaio. Il fiume ha ... Cisterna carica di gasolio travolta da un torrente sul Gretano. I VdF risolvono la situazione in sicurezza - Ilmetropolitano.it 11:00 – Attraversando un guado sul Gretano una cisterna carica di gasolio è stata travolta dalla piena del torrente: in salvo il conducente, dopo un complesso intervento dei Vigili del Fuoco per ancor ...Ha tentato di attraversare il guado del torrente Gretano in piena, finendo per ribaltarsi. Il mezzo, una cisterna con circa 1000 quintali di gasolio, si ...