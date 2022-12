Ciao Pelu | l’uccellino di Zingonia che si divertiva a giocare con il Mondo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quando ha compiuto gli anni, il 27 giugno scorso (quattro giorni dopo Zidane, amava ricordare) gli avevo scritto “Nel mezzo del cammin di nostra vita”: erano solo 50, certo nemmeno lontanamente avrei pensato che meno di sei mesi dopo se ne potesse andare. In punta di piedi, o sarebbe meglio dire di penna. “Sono un tipo che non esterna molto”, mi aveva detto ilpochi giorni dopo una lunghissima operazione da cui cercava di riprendersi e di cui pochi, pochissimi erano stati informati. Lui abituato a dare e commentare notizie, non amava parlare tanto di sè. E perciò avevo provato a scherzare, a farlo sorridere, a dirgli che per il campionato sarebbe stato pronto e di nuovo al lavoro, sempre con il suo stile graffiante. Robertocchi con la sua faccia da eterno ragazzo si faceva fatica a considerarlo un cinquantenne e in effetti aveva cominciato a ...