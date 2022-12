Calcio | Mondiali 2022 Virgil van Dijk | “Siamo pronti per sfidare l’Argentina | un onore giocare contro Messi”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Venerdì 9 dicembre l’Olanda sfiderànei quarti di finale deidi. Si giocherà alle ore 20:00 al Lusail Iconic Stadium di Lusail (Qatar) e lo spettacolo sarà sicuramente tantissimo. Chi troverà il successo affronterà poi in semifinale la vincente del match tra Croazia e Brasile. A distanza di due giorni dal grande appuntamento, il difensore Orangevanci ha tenuto a fare il punto della situazione: “è una squadra forte e ha uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, però noimolto ben preparati per far fronte a tutto questo.? Ha fatto la storia, perché assieme a Cristiano Ronaldo ha caratterizzato gli ultimi 15 anni del, e per Leo, come per ...

DOHA - Riposo per chi ha giocato dal primo minuto, allenamento leggero per chi e' subentrato o non ha giocato. Tranne Cristiano Ronaldo . Nel ritiro del Portogallo al Mondiale continua a tenere banco ...Qatar 2022, probabili formazioni: i nordafricani puntano sulla formazione vista contro la Spagna e vogliono continuare a stupire. Crsitiano Ronaldo verso una nuova panchina in favore di ...Mentre il Portogallo, trascinato dalle sue prodezze di alta classe e dal talento ancora in ascesa di Rafael Leao, è impegnato nel Mondiale in Qatar si ...Endrick sarà la nuova stellina del Real Madrid: il giovane talento brasiliano arriverà in Spagna ripetendo le operazioni fatte in passato con ...