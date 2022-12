Arriva in tutte le librerie il nuovo atteso libro di Amedeo Colella | Napoli 365

EuropaToday

...proposta di modifica " ha spiegato l'assessore al bilancio - il Piano delle alienazionia ...risorse per ristrutturare i due beni e quindi abbiamo ritenuto di fare chiarezza una volta per...Movimento quest'ultimo non a caso incontrato nei giorni scorsi dale forze politiche dell'... La prossima settimanain aula la Finanziaria regionale, probabile banco di prova della nuova, ... "Tutti i Paesi Ue riconoscano i figli di coppie gay": arriva il Certificato europeo di genitorialità Grandi novità in arrivo per gli utenti Apple Music. Il servizio di streaming musicale di Apple ha lanciato Sing, una nuova funzione per cantare al karaoke. Ecco cos’è Apple Music Sing e come funziona.Un bel viaggetto tutti insieme in Svizzera, Aurora Ramazzotti ha voluto tutti accanto per la visita nella clinica dove nascerà suo figlio. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di partorire ...