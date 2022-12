Achille Togliani e l’amore tormentato per Sophia Loren | “Erano amanti”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), famoso per i suoi brani “Parlami d’amore Mariù” e “Sussurrando buonanotte“, è stato anche un attore cinematografico e di fotoromanzi. In parte, il figlio Adelmo ha seguito la strada del padre: pur non essendo un cantante, infatti, Adelmo è un attore, regista e sceneggiatore. Durante l’intervista, il figlio del cantante di Parlami d’amore Mariù ha parlato del rapporto con il padre, ma anche della vita amorosa di quest’ultimo. Nel corso dell’intervista, Paola Perego a Citofonare Rai 2 qualche settimana fa, ha mostrato un video in cuiha parlato di una sua celebre amante, con cui è stato prima di conoscere la moglie. “Abbiamo detto tante cose di lui: la cosa che non sapevo, non immaginavo, è questa storia conmentre facevano i ...

Parlami d'Amore (Italia, 2022) - Trailer Ufficiale from Laura Beretta on Vimeo. Marco Giusti per Dagospia4 Torino Film Festival. 'Tu sei per me la più bella del mondo…', 'Bambina ...Si intitola Parlami d'Amore , il film documentario diretto dall'attore e regista Adelmoche racconta il padre, grande cantante internazionale che aveva nel repertorio successi come Parlami d'amore Mariù , Bambina innamorata , Signorinella , Come pioveva . Firmato con ...Parlami d'amore, scheda del film di Daniele Di Biasio e Adelmo Togliani, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in Streaming online.Insieme alla Napoli di Marco D’Amore, il Pasolini di Scarchilli, Achille Togliani, l’esordio alla regia di Isabella Ragonese o di Simona Ventura, con gli ultimi cento giorni di Pannella, i guaglioni s ...