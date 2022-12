(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo due anni di assenza torna la Seidi. Tredici coppie al via da questa sera fino a domenica per decidere quali saranno i successori di Yoeri Havik e Wim Stroetinga, vincitori nel ...

Azzurri Dopo l'evento di Rotterdamè atteso a Montichiari dal 21 al 23 dicembre insieme a Ganna per tre giorni di lavoro agli ordini del ct della pista Marco Villa. Settore in piena ...Allenatore: Alexander Blessin Benevento (4 - 3 - 3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Karic,, Acampora; Farias, Forte, Improta. Allenatore: Fabio Caserta I PRECEDENTI Vittorie ... Viviani riabbraccia la pista: al via la Sei Giorni di Rotterdam L’azzurro in coppia con l’olandese Hoppezak, Donegà insieme al ceco Rugovac. Gli altri italiani della pista al lavoro a Calpe agli ordini del ct Villa ...