Ultime Notizie – La Maddalena | barca contro gli scogli | due morti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tragedia nelle acque della, dove un’imzione da pesca di circa 8 metri è finita sugli: due uomini sonoe altri due sono rimasti feriti. La tragedia è avvenuta vicino all’isola delle Bisce, tra Caprera e Porto Cervo. Proprio stamattina a Lasi era verificato un altro incidente in mare con due maddalenini di 24 e 16 anni che prima dell’alba sono finiti suglivicino a Punta Tegge. Per il più grande dei due è stato sufficiente il trasferimento al Pronto soccorso di Olbia mentre sono gravi le condizioni del minorenne, che è stato portato in elicottero all’ospedale di Sassari. La Capitaneria di porto di Laera intervenuta poco prima dell’alba a Tegge e all’ora del tramonto è scattato l’allarme per il nuovo incidente a ...

