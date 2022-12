Tiscali

Spagnolo e serbo si tallonano in quasi. Maggior numero di titoli (38 a 36 per Nole), maggior numero di finali (56 a 53 per Nole), maggior numero di semifinali (76 a 74 per Nadal), ...Uno che ha vinto ini club in cui ha giocato: 4 campionati portoghesi col Porto, squadra con ...che la parabola di questo novello Benjamin Button non gli consenta di insidiare anche ildel ... Tutti i record del 2023 alla portata di Djokovic Il match di questa sera fra Portogallo e Svizzera, valido per gli ottavi di finale di Qatar 2022, è destinato ad essere ricordato nella storia del calcio lusitano. Uno dei monumenti degli ultimi 15 an ...Sono tanti, e tutti preziosi, i record che Novak Djokovic potrebbe infrangere nel corso del 2023. E inutile girarci intorno. Il record delle ...