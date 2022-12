Tosca | l' artista dalla grande voce e sensibilità sociale e civile

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tra gli ospiti della puntata DiMartedì c'è la cantanteDonati . TizianaDonati , conosciuta meglio solo come, nasce a Roma nell'agosto 1967 . Il suo esordio nel mondo della musica ...

Fondazione Pergolesi Spontini

Il suo esordio nel mondo della musica arriva nel 1992, con la pubblicazione dell'album, ma la fama arriva nel 1996, quando l'vince il Festival di Sanremo in coppia con Ron con la ...... è il resoconto per immagini del tour brasiliano dell', e documenta il desiderio di contaminare la musica italiana con altre lingue, l'incontro e i duetti dicon artisti illustri nel ... LIRICA JESI: Prende il via al Teatro Pergolesi una nuova produzione dell'opera “Tosca” di Puccini Si avvia a conclusione la 55esima stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi, sotto il segno di uno dei più amati titoli del grande repertorio: “Tosca” di Giacomo Puccini, chiuderà il cartellone ven ...Venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21, la Diocesi di Cefalù e la Cooperativa Sociale Il Segno organizzano, con il contributo del Comune di ...